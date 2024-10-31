У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу: працювала ППО
Четвер, 31 жовтня 2024, 20:23
Ввечері 31 жовтня українська влада оголошувала повітряну тривогу у столиці та низці областей через загрозу безпілотників.
Джерело: Повітряні сили, КМВА, Київська ОВА
Дослівно КМВА: "Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!"
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Деталі: Раніше повітряники попереджали про рух ударних БпЛА:
- західніше Чернігова, курс західний.
- в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.
- в районі Обухова Київської області, курс західний.
- на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний.
- в західній частині Полтавщини, курс західний.
- курсом на Дніпро з півночі.
- на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.
- в східіній частині Миколаївщини, курс південно-західний.
- західніше Харкова, курс південний.
Також у Київській ОВА повідомили про роботу ППО.
Оновлено: о 20:41 начальник КМВА Сергій Попко написав, що в столиці працює ППО.
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О 21:25 у Києві оголосили відбій.
Що передувало:
- Увечері 31 жовтня Повітряні сили повідомили, що російська армія запустила ударні БпЛА на територію України.