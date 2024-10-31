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У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу: працювала ППО

Анастасія ПроцЧетвер, 31 жовтня 2024, 20:23
У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу: працювала ППО
мапа тривог

Ввечері 31 жовтня українська влада оголошувала повітряну тривогу у столиці та низці областей через загрозу безпілотників.

Джерело: Повітряні сили, КМВА, Київська ОВА

Дослівно КМВА: "Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!"

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Деталі: Раніше повітряники попереджали про рух ударних БпЛА:

  • західніше Чернігова, курс західний.
  • в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.
  •  в районі Обухова Київської області, курс західний.
  • на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний.
  •  в західній частині Полтавщини, курс західний.
  •  курсом на Дніпро з півночі.
  •  на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.
  •  в східіній частині Миколаївщини, курс південно-західний.
  •  західніше Харкова, курс південний.

Також у Київській ОВА повідомили про роботу ППО.

Оновлено: о 20:41 начальник КМВА Сергій Попко написав, що в столиці працює ППО.

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О 21:25 у Києві оголосили відбій.

Що передувало:

повітряна тривогабезпілотники
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