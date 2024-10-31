В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу: работала ПВО
Четверг, 31 октября 2024, 20:23
Вечером 31 октября украинские власти объявляли воздушную тревогу в столице и ряде областей из-за угрозы беспилотников.
Источник: Воздушные силы, КГВА, Киевская ОВА
Дословно КГВА: "Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!"
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Детали: Ранее воздушники предупреждали о движении ударных БпЛА:
- западнее Чернигова, курс западный.
- в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.
- в районе Обухова Киевской области, курс западный.
- на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.
- в западной части Полтавщины, курс западный.
- курсом на Днепр с севера.
- на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.
- в восточной части Николаевской области, курс юго-западный.
- западнее Харькова, курс южный.
Также в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО.
Обновлено: в 20:41 начальник КГВА Сергей Попко написал, что в столице работает ПВО.
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В 21:25 в Киеве объявили отбой.
Что предшествовало:
- Вечером 31 октября Воздушные силы сообщили, что российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины.