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В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу: работала ПВО

Анастасия ПроцЧетверг, 31 октября 2024, 20:23
В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу: работала ПВО
карта тревог

Вечером 31 октября украинские власти объявляли воздушную тревогу в столице и ряде областей из-за угрозы беспилотников.

Источник: Воздушные силы, КГВАКиевская ОВА

Дословно КГВА: "Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!"

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Детали: Ранее воздушники предупреждали о движении ударных БпЛА:

  • западнее Чернигова, курс западный.
  • в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.
  • в районе Обухова Киевской области, курс западный.
  • на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.
  • в западной части Полтавщины, курс западный.
  • курсом на Днепр с севера.
  • на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.
  • в восточной части Николаевской области, курс юго-западный.
  • западнее Харькова, курс южный.

Также в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО.

Обновлено: в 20:41 начальник КГВА Сергей Попко написал, что в столице работает ПВО.

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В 21:25 в Киеве объявили отбой.

Что предшествовало:

воздушная тревогабеспилотники
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