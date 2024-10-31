Вдень армія РФ атакувала Куп’янськ: загинув чоловік
Четвер, 31 жовтня 2024, 21:03
Вдень 31 жовтня російські війська обстріляли місто Купʼянськ Харківської області, внаслідок чого загинув 73-річний чоловік.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 31 жовтня близько 14:00 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Загинув 73-річний чоловік".
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Деталі: Зазначається, що окупанти також пошкодили житлові будинки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.