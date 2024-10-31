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Вдень армія РФ атакувала Куп’янськ: загинув чоловік

Анастасія ПроцЧетвер, 31 жовтня 2024, 21:03
Вдень армія РФ атакувала Куп’янськ: загинув чоловік
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Вдень 31 жовтня російські війська обстріляли місто Купʼянськ Харківської області, внаслідок чого загинув 73-річний чоловік. 

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 31 жовтня близько 14:00 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Загинув 73-річний чоловік".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що окупанти також пошкодили житлові будинки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

 
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Харківська областьжертви
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