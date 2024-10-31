Днем армия РФ атаковала Купянск: погиб мужчина

Днем 31 октября российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области, в результате чего погиб 73-летний мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 31 октября около 14:00 вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел г. Купянск. Погиб 73-летний мужчина".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Отмечается, что оккупанты также повредили жилые дома. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.