Днем армия РФ атаковала Купянск: погиб мужчина
Четверг, 31 октября 2024, 21:03
Днем 31 октября российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области, в результате чего погиб 73-летний мужчина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 31 октября около 14:00 вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел г. Купянск. Погиб 73-летний мужчина".
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Детали: Отмечается, что оккупанты также повредили жилые дома. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.