У Пентагоні анонсували новий пакет військової допомоги для України

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати планують додаткову військову допомогу для України, деталі якої стануть відомі вже найближчим часом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Остіна на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та візаві з Південної Кореї

Деталі: Остін говорив про присутність північнокорейських військових у Росії, які, за його словами, свідчать про відчай Путіна та його наміри продовжувати загарбницьку війну проти України.

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"Тож за дорученням президента (Байдена. – Ред.) США продовжать нарощувати безпекову допомогу Україні, як і наші союзники та партнери в Контактній групі з питань оборони України", – додав глава Пентагону.

"Йдеться про артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння. Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки в найближчі дні", – анонсував він.

Останній на сьогодні пакет військової допомоги на $400 млн оголосив 21 жовтня глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва.

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Пізніше Володимир Зеленський також проінформував, що США готують пакет допомоги на $800 млн, які підуть на фінансування виробництва дронів в Україні.