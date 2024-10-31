В Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты планируют дополнительную военную помощь для Украины, детали которой станут известны уже в ближайшее время.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Остина на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном и визави из Южной Кореи

Детали: Остин говорил о присутствии северокорейских военных в России, которые, по его словам, свидетельствуют об отчаянии Путина и его намерениях продолжать захватническую войну против Украины.

Реклама:

"Поэтому по поручению президента (Байдена. – Ред.) США продолжат наращивать помощь в сфере безопасности Украине, как и наши союзники и партнеры в Контактной группе по вопросам обороны Украины", – добавил глава Пентагона.

"Речь идет об артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике, боеприпасах и другом важном вооружении. Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни", – анонсировал он.

Последний на сегодня пакет военной помощи на $400 млн объявил 21 октября глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев.

РЕКЛАМА:

Позже Владимир Зеленский также проинформировал, что США готовят пакет помощи на $800 млн, которые пойдут на финансирование производства дронов в Украине.