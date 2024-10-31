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Оккупанты попали КАБами по предприятию в Дергачах и окрестностях Харькова: пострадали 5 человек

Анастасия ПроцЧетверг, 31 октября 2024, 21:57
Оккупанты попали КАБами по предприятию в Дергачах и окрестностях Харькова: пострадали 5 человек
Иллюстративное фото: Getty Images

31 октября вечером россияне ударили КАБами по гражданскому предприятию в городе Дергачи и окрестностях Харькова, в результате атаки пострадали мужчины 39-ти и 65-ти лет, которые работают охранниками на предприятии и еще три человека.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, начальник Дергачевской МВА Вячеслав ЗадоренкоНациональная полиция 

Детали: По словам Задоренко, в результате удара пострадали мужчины 39-ти и 65-ти лет, которые работают охранниками гражданского предприятия.

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Прямая речь Задоренко: "У 39-летнего мужчины ранения верхней части тела от осколков стекла, у 65-летнего - острая реакция на стресс".

Детали: Отмечается, что работники ГСЧС работают над ликвидацией пожара. Также глава Харьковской ОВА добавил, о трех людях, которые испытали острую реакцию на стресс. Медики Областного центра экстренки оказали им помощь на месте.

Также, по словам Синегубова, еще одно попадание КАБа зафиксировали в окрестностях Харькова.

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Обновлено: Впоследствии в полиции добавили, что одна управляемая авиабомба попала по территории частного предприятия в городе Дергачи. В результате обстрела произошел пожар. Пострадали двое гражданских людей, которые работают охранниками.

Еще один 42-летний гражданский мужчина находился рядом с предприятием. У него также острая реакция на стресс.

Вторая авиабомба попала в землю на окраине Харькова. Поврежден частный дом, три автомобиля. Пострадали мужчина 37 лет и женщина 49 лет.

ХарьковХарьковская областьРосcия
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