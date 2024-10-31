Загарбники вдарили ракетами по пожежній частині в Одесі: постраждали два рятувальники
Четвер, 31 жовтня 2024, 23:41
Двоє рятувальників зазнали поранення унаслідок російської ракетної атаки на Одесу.
Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, МВС України
Дослівно Кіпер: "Наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу. Під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення".
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Деталі: Зазначається, що наразі чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога. Також окупанти пошкодили пожежні автівки та пожежну частину.