Загарбники вдарили ракетами по пожежній частині в Одесі: постраждали два рятувальники

Двоє рятувальників зазнали поранення унаслідок російської ракетної атаки на Одесу.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, МВС України

Дослівно Кіпер: "Наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу. Під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення".

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фото: ДСНС

Деталі: Зазначається, що наразі чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога. Також окупанти пошкодили пожежні автівки та пожежну частину.