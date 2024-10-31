Захватчики ударили ракетами по пожарной части в Одессе: пострадали два спасателя

Двое спасателей получили ранения в результате российской ракетной атаки на Одессу.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, МВД Украины

Дословно Кипер: "Последствия вражеской ракетной атаки на Одессу. Под ударом оказалась пожарная часть. Два спасателя, которые бежали в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения".

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ФОТО: ГСЧС

Детали: Отмечается, что сейчас мужчины в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Также оккупанты повредили пожарные машины и пожарную часть.