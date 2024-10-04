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Ізраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

Олена ІвашківП'ятниця, 4 жовтня 2024, 01:26
Ізраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли
скриншот відео

Ізраїльські військові попередили про евакуацію мешканців кількох будинків у південному передмісті Бейрута. Близько опівночі за місцевим часом там пролунали вибухи. 

Джерело: Армія оборони Ізраїля у Telegram, CNN, The Times of Israel 

Деталі: Ізраїльські військові опублікували попередження про евакуацію для мешканців кількох будинків у передмісті Бурдж-ель-Барайн на півдні Бейрута.

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Мешканців попереджали, що вони "розташовані поблизу об’єктів та інтересів, що належать Хезболлі", на які невдовзі нападуть Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Представник ЦАХАЛу на арабській мові сказав цивільним особам "негайно" евакуюватися та залишатися на відстані принаймні 500 метрів.

Бурдж-ель-Баражне — це густонаселений район, який включає табір палестинських біженців і де проживає багато бідних мігрантів.

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Команда CNN почула кілька вибухів у Бейруті близько опівночі за місцевим часом.

На кадрах Reuters видно величезну вогненну кулю, а за нею великий стовп диму піднімається над південним передмістям Бейрута.

The Times of Israel повідомляє, що метою ізраїльського авіаудару по Бейруту був голова виконавчої ради Хезболли Хашем Сафіддін. Він вважається наступником Хасана Насралли після його вбивства.

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