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У Кремлі кажуть, що рішення про участь Путіна в самітах G20 і АТЕС ще не ухвалено

Анастасія ПроцП'ятниця, 4 жовтня 2024, 12:48
У Кремлі кажуть, що рішення про участь Путіна в самітах G20 і АТЕС ще не ухвалено
ДМИТРО ПЄСКОВ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення щодо участі лідера РФ Володимира Путіна в самітах G20 і АТЕС ще не ухвалили.

Джерело: Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова

Деталі: На брифінгу Пескова запитали, чи можлива зустріч Путіна з президентом США Джо Байденом під час самітів G20 і АТЕС. 

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Пряма мова Пескова: "Жодних розмов щодо цього не велися. Зараз передумов немає, хоча президент неодноразово говорив, що залишається відкритим для всіх контактів для спілкування. Що стосується поїздки на цей саміт, рішення поки що не ухвалено".

Передісторія:

  • 31 липня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою і пообіцяв прибути на саміт G20, який відбудеться у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада.
  • 4 грудня 2023 року президент Бразилії Лула да Сілва, чия країна з 1 грудня перебрала головування в "Групі двадцяти", заявив, що запросить на саміт об'єднання російського президента Владіміра Путіна – хоч його там і можуть арештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо: У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконним вивезенням дітей з України. На останній саміт G20 в Індії (яка не є учасницею МКС) він відправив не себе, а міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

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Водночас 2 вересня 2024 року російський правитель Володимир Путін прибув до Монголії з офіційним візитом. Напередодні Пєсков заявив, що у Кремлі не переймаються з приводу поїздки Путіна в Монголію, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

РосіяПутінБайден
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