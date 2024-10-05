ЗМІ: Під Донецьком знищено шість офіцерів з Північної Кореї
Субота, 5 жовтня 2024, 03:43
Через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї.
Джерело: KyivPost з посиланням на джерела в розвідці, "Interfax-Україна" з посиланням на джерела у розвідці
Деталі: Офіцери з Північної Кореї прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами. Ще троє північнокорейських військовослужбовців були поранені.
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За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.
Нагадаємо:
- У червні стало відомо, що Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні цього року.
- Пентагон вважав, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м’ясом.
- Західна розвідка вважає, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.