ЗМІ: Під Донецьком знищено шість офіцерів з Північної Кореї

Через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї.

Джерело: KyivPost з посиланням на джерела в розвідці, "Interfax-Україна" з посиланням на джерела у розвідці

Деталі: Офіцери з Північної Кореї прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами. Ще троє північнокорейських військовослужбовців були поранені.

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За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

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