У Росії затримали Z-блогера, який критикував владу і "одного дідуся"

У Ставропольському краї РФ затримали Z-блогера Єгора Гузенка, який веде телеграм-канал "Тринадцатый" на 305 тисяч підписників.

Джерело: "Медуза" з посиланням на Гузенка і низку телеграм-каналів

Деталі: Гузенко повідомив, що його затримали в Новопавлівську, а поліцейські "коли затримували, ще й лупили".

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"Я вперше приїхав додому, і ось так мене зустріло рідне місто", – прокоментував він.

Що стало причиною затримання, невідомо. Телеграм-канал "Осторожно, новости" стверджує, що провоєнного блогера затримали на концерті, присвяченому дню міста Новопавлівська. Судячи з відеозапису, який опублікував канал, Гузенко кричав і чинив опір.

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Телеграм-канал Mash стверджує, що Гузенко побився з поліцейськими після того, як вони зробили йому зауваження через маску на обличчі.

На початку вересня Гузенко опублікував у телеграм-каналі кілька відео, на яких розкритикував російську владу. "Зрадники захопили країну", – сказав він.

Блогер також говорив, що влада РФ "прибирає незручних" і навів як приклад Ігоря Гіркіна.

Також Гузенко, судячи з усього, висловився і про правителя РФ Володимира Путіна, не називаючи його імені (блогер вимовив фразу "один дідусь"). Гузенко сказав, що якби 10 років тому цей "дідусь" "пішов би по-чесному", то "всієї цієї х...ні б не було".

Воєнкор заявив, що не боїться переслідування. "Нас багато, ціла країна, а вас там купка сидите, ви вже старі, скоро повмираєте", – сказав тоді він.

Пізніше на його каналі з'явився аудіозапис, на якому чоловічий голос повідомив, що "команда" Гузенка видалила деякі "кружечки", тому що Єгор – "людина-буря, стихія і емоція". Також на записі заявили, що Гузенку потрібен "стаціонар", де будуть "лікувати серйозні болячки".

Телеграм-канал Astra пише, що Гузенко воював проти України на Донбасі з 2014 року.

Водночас нещодавно телеграм-канал "Тринадцарый" критикував заяву командира "Ахмату" Апті Алаудінова, який відмовився визволяти з українського полону мешканців Чечні й порадив їм "змити їхню ганьбу кров'ю" та зробити так, щоб їх убили.

Що передувало: У лютому 2024 року пропагандисти та російські ЗМІ повідомили про самогубство Z-блогера Андрія "Мурза" Морозова. Він залишив повідомлення-присмертну записку, де повідомив про конфлікт із пропагандистом Володимиром Соловйовим та його поплічниками.

У січні 2024 року військовий злочинець, ексглава так званого "міноборони ДНР", блогер Ігор Стрєлков (Гіркін) був засуджений до 4 років колонії загального режиму за статтею про заклики до екстремістської діяльності. Причиною стали його пости в телеграм-каналі.