Стрєлкова у Росії засудили до чотирьох років колонії
Міський суд Москви засудив колишнього офіцера ФСБ, лідера терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років колонії загального режиму.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Интерфакс", РБК
Деталі: Також російський суд заборонив Стрєлкову три роки займатися адмініструванням сайтів в інтернеті.
Повідомляється, що раніше прокурор під час дебатів сторін попросив засудити Стрєлкова до чотирьох років 11 місяців колонії загального режиму - на місяць менше максимально можливого за цією статтею покарання.
Слухання проходили в закритому режимі, проте оголошення резолютивної частини вироку було відкритим.
Приводом для кримінальної справи стали його висловлювання в телеграм-каналі з приводу подій у Криму і про затримки з виплатами забезпечення донецьким військовим. Експерти ФСБ визнали пости екстремістськими. Своєї провини Стрєлков не визнав.
Адвокат Стрєлкова, повідомив, що обвинувальний вирок буде оскаржено.
Що було раніше:
- Ігор Стрєлков (Гіркін) з липня 2023 року перебував в СІЗО у справі про публічні заклики до екстремізму. Формальним приводом для справи послугували два пости в телеграм-каналі Стрєлкова, що стосувалися окупованого Криму і виплат військовослужбовцям з ОРДО. 14 грудня Мосміськсуд почав розглядати справу Стрєлкова.
- У середині листопада Стрєлков попросив своїх соратників почати кампанію з його висунення як кандидата в президенти РФ.
- На початку грудня Гіркін, який перебуває в російському СІЗО, заявив, що боїться повторити долю екслідера "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі.
- Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого влада РФ запроторила у в'язницю, заявив, що арешт Стрєлкова незаконний, і він – політичний в'язень.