Стрєлкова у Росії засудили до чотирьох років колонії

Міський суд Москви засудив колишнього офіцера ФСБ, лідера терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років колонії загального режиму.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Интерфакс", РБК

Деталі: Також російський суд заборонив Стрєлкову три роки займатися адмініструванням сайтів в інтернеті.

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Повідомляється, що раніше прокурор під час дебатів сторін попросив засудити Стрєлкова до чотирьох років 11 місяців колонії загального режиму - на місяць менше максимально можливого за цією статтею покарання.

Слухання проходили в закритому режимі, проте оголошення резолютивної частини вироку було відкритим.

Приводом для кримінальної справи стали його висловлювання в телеграм-каналі з приводу подій у Криму і про затримки з виплатами забезпечення донецьким військовим. Експерти ФСБ визнали пости екстремістськими. Своєї провини Стрєлков не визнав.

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Адвокат Стрєлкова, повідомив, що обвинувальний вирок буде оскаржено.

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