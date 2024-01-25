Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стрєлкова у Росії засудили до чотирьох років колонії

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 січня 2024, 13:12
Стрєлкова у Росії засудили до чотирьох років колонії
Ігор Стрєлков (Гіркін), фото: Getty Images

Міський суд Москви засудив колишнього офіцера ФСБ, лідера терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років колонії загального режиму.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Интерфакс", РБК

Деталі: Також російський суд заборонив Стрєлкову три роки займатися адмініструванням сайтів в інтернеті.

Реклама:

Повідомляється, що раніше прокурор під час дебатів сторін попросив засудити Стрєлкова до чотирьох років 11 місяців колонії загального режиму - на місяць менше максимально можливого за цією статтею покарання.

Слухання проходили в закритому режимі, проте оголошення резолютивної частини вироку було відкритим.

Приводом для кримінальної справи стали його висловлювання в телеграм-каналі з приводу подій у Криму і про затримки з виплатами забезпечення донецьким військовим. Експерти ФСБ визнали пости екстремістськими. Своєї провини Стрєлков не визнав.

ВІДЕО ДНЯ

Адвокат Стрєлкова, повідомив, що обвинувальний вирок буде оскаржено.

Що було раніше:

  • Ігор Стрєлков (Гіркін) з липня 2023 року перебував в СІЗО у справі про публічні заклики до екстремізму. Формальним приводом для справи послугували два пости в телеграм-каналі Стрєлкова, що стосувалися окупованого Криму і виплат військовослужбовцям з ОРДО. 14 грудня Мосміськсуд почав розглядати справу Стрєлкова.
  • У середині листопада Стрєлков попросив своїх соратників почати кампанію з його висунення як кандидата в президенти РФ.
  • На початку грудня Гіркін, який перебуває в російському СІЗО, заявив, що боїться повторити долю екслідера "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі.
  • Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого влада РФ запроторила у в'язницю, заявив, що арешт Стрєлкова незаконний, і він – політичний в'язень.

Теми: Стрєлковсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Стрєлков
Ініціативна група підтримала висунення Стрєлкова в президенти РФ, але нотаріус не приїхав – ЗМІ
Арештований Стрєлков вирішив позмагатись з Путіним за посаду президента
Слідство в РФ вирішило засекретити справу Стрєлкова
Останні новини
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
07:14
Росіяни вночі атакували 4 "Шахедами", 2 − збили
Усі новини...
Реклама: