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ISW проаналізував, чи змінить фінансове стимулювання темпи мобілізації в Росії

Ольга Глущенко Неділя, 6 жовтня 2024, 04:18
ISW проаналізував, чи змінить фінансове стимулювання темпи мобілізації в Росії
російські військові, фото Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що збільшення російською владою фінансових стимулів навряд чи суттєво вплине на подолання обмежень у питанні мобілізованих.

Джерело: ISW

Деталі: Уряд Росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів) на одноразові виплати за укладення військового контракту з Міністерством оборони Росії в період з 2025 по 2027 рік, що свідчить про те, що Кремль планує продовжувати покладатися на поточні зусилля з криптомобілізації, щоб задовольнити потреби в людській силі для війни в Україні доти, доки працює система криптомобілізації.

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Дослівно ISW: "Російський федеральний уряд наразі пропонує одноразові виплати в розмірі 400 000 рублів (4 200 доларів) за підписання військового контракту (на додаток до одноразових виплат, запропонованих регіональною владою, деякі з яких нещодавно перевищили мільйон рублів), що свідчить про те, що Кремль має намір набрати 225 000 нових військовослужбовців на контрактну службу в період між 2025 і 2027 роками, за умови збереження поточних ставок, що малоймовірно, враховуючи, що ці ставки неухильно зростають з 2022 року".

Деталі: Аналітики зазначають, що за останні місяці російська влада значно збільшила фінансові стимули, зокрема одноразові виплати, для підписання військових контрактів.

Російська влада, як повідомляється, висловила занепокоєння тим, що поточні зусилля з вербування приносять все менші результати, а значне збільшення фінансових стимулів в останні місяці свідчить про те, що існуючі зусилля з вербування були недостатніми для підтримки постійного формування нових сил, на які покладаються російські військові для підтримання темпів наступу в Україні.

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Дослівно ISW: "За оцінками ISW, існують середньострокові та довгострокові обмеження щодо кількості призовників, яких може залучити російська криптомобілізаційна кампанія, що триває, і збільшення фінансових стимулів навряд чи суттєво вплине на подолання цих обмежень".

Деталі: В огляді вказують, що правитель Росії Володимир Путін залишається прихильником поточної криптомобілізаційної кампанії, щоб уникнути оголошення чергового широко непопулярного часткового мобілізаційного призову резервістів, хоча він зберігає можливість оголосити ще один призов – як він це зробив восени 2022 року.

Дослівно ISW: "Путін і російське військове командування, схоже, не бажають миритися зі зниженням інтенсивності російських бойових дій в Україні, оскільки вважають збереження ініціативи на всьому театрі бойових дій стратегічним імперативом, і залишається незрозумілим, чи буде Путін відповідати ще одним призовом, якщо зіткнеться з іншою кризою, подібною або гіршою ніж восени 2022 року".

Ключові висновки ISW за 5 жовтня:

  • Уряд Росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів) на одноразові виплати за укладення військового контракту з Міністерством оборони Росії в період з 2025 по 2027 рік, що свідчить про те, що Кремль планує продовжувати покладатися на криптомобілізацію для задоволення потреб у людських ресурсах для ведення війни в Україні доти, доки буде працювати система криптомобілізації.
  • Українські посадовці продовжують надавати статистичні дані щодо російських воєнних злочинів, проливаючи світло на масштаби порушень, скоєних російськими військами та владою.
  • Російський уряд, схоже, змінив свій план деанонімізації російських акаунтів у соціальних мережах після значної реакції в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі.
  • Нещодавній український ракетний удар поблизу окупованого Донецька, за повідомленнями, призвів до загибелі кількох північнокорейських офіцерів.
  • Російські війська нещодавно просунулися вперед на головному українському виступі в Курській області, поблизу Торецька, Покровська і на південний захід від Донецька.

Росіямобілізаціявійна
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