У лікарки, причетної до схеми ухилення від мобілізації, знайшли 4,4 млн гривень
Правоохоронці вилучили понад 4,4 мільйона гривень під час обшуків у лікарки з Житомира, яка підозрюється в участі у схемі надання фіктивних інвалідностей для ухилення від мобілізації.
Джерело: поліція Житомирської області
Деталі: За даними правоохоронців, 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів видавала фіктивні висновки магнітно-резонансної томографії, які використовувалися для встановлення інвалідності у військовозобов’язаних чоловіків.
Дослівно: "Поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю".
Деталі: Під час обшуків у жінки вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також носії інформації та інші речові докази. Поліція продовжує розслідування діяльності групи медиків, які ймовірно допомагали чоловікам призовного віку уникати мобілізації через отримання фіктивних медичних документів.
Передісторія:
- На Хмельниччині затримали 53-річну підприємицю, яка отримала понад 500 тисяч гривень хабаря за вплив на комісії, що оформлюють групи інвалідності для військовозобов'язаних осіб.
- Правоохоронці викрили голову медико-соціальної експертної комісії Харкова та його спільників, які за гроші видавали військовозобов’язаним чоловікам фальшиві довідки про інвалідність. Затримано 13 медичних посадовців, у них вилучено понад 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень та російські рублі.
- Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка допомагала військовозобов’язаним уникати призову. У результаті комплексних заходів у Київській та Харківській областях було затримано 14 зловмисників, причетних до оборудок.Ділки встигли заробили на ухилянтах понад 40 млн гривень.