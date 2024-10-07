Викрили правоохоронців, які допомогли ексголові КС Тупицькому втекти за кордон

Правоохоронці викрили організовану групу, до якої входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби, які незаконно переправили через держкордон ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державних кордон України.

Реклама:

Серед осіб, які скористалися протиправною послугою, - колишній голова Конституційного суду України".

Деталі: У повідомленні правоохоронці не вказане прізвище, але за даними УП, йдеться про Олександра Тупицького.

За даними слідства, організована група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження обов’язкового прикордонного контролю.

РЕКЛАМА:

Поліцейський інформував осіб, які намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв, які здійснювали перевезення.

Правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту, супроводжуючи здійснення незаконного перетину державного кордону, у тому числі вночі.

У свою чергу прикордонники не проводили прикордонний контроль стосовно осіб, яких незаконно переправляли через державний кордон України.

Також в рамках цього кримінального провадження колишньому голові КС Тупицькому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи.

Слідство триває, встановлюються інші можливі співучасники злочинів з числа співробітників правоохоронних органів.

Дослівно ОГП: "Викриття здійснювалося за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та Департаменту захисту національної державності СБУ. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ДБР".

Передісторія: