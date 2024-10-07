Викрили правоохоронців, які допомогли ексголові КС Тупицькому втекти за кордон
Правоохоронці викрили організовану групу, до якої входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби, які незаконно переправили через держкордон ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького.
Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора
Дослівно ОГП: "Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державних кордон України.
Серед осіб, які скористалися протиправною послугою, - колишній голова Конституційного суду України".
Деталі: У повідомленні правоохоронці не вказане прізвище, але за даними УП, йдеться про Олександра Тупицького.
За даними слідства, організована група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження обов’язкового прикордонного контролю.
Поліцейський інформував осіб, які намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв, які здійснювали перевезення.
Правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту, супроводжуючи здійснення незаконного перетину державного кордону, у тому числі вночі.
У свою чергу прикордонники не проводили прикордонний контроль стосовно осіб, яких незаконно переправляли через державний кордон України.
Також в рамках цього кримінального провадження колишньому голові КС Тупицькому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи.
Слідство триває, встановлюються інші можливі співучасники злочинів з числа співробітників правоохоронних органів.
Дослівно ОГП: "Викриття здійснювалося за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та Департаменту захисту національної державності СБУ. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ДБР".
Передісторія:
- Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".
- У кінці березня 2022 стало відомо, що відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький неофіційно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.
- У травні Тупицького було оголошено у міжнародний розшук. У липні його заочно заарештували.
- Розслідування УП виявило, що 59-річний колишній голова і екссуддя Конституційного суду України Олександр Тупицький проживає в австрійському Відні як біженець і стверджує, що перетнув український кордон законно, як "звільнений від мобілізації".
- За даними ОГП, Тупицький перетнув кордон у чужому автомобілі, яким керувала особа з подвійним (українським та угорським) громадянством і для перетину кордону пред'явила паспорт громадянина Угорщини.