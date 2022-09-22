Тупицький незаконно перетнув кордон на "таксі можливостей" - ОГП

Офіс генерального прокурора наголошує, що ексголова Конституційного суду в незаконний спосіб залишив територію України, обставини його перетину кордону розслідуються.

Джерело: керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора прокурор Олексій Донський у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Колишній голова КС не перетинав кордон разом із своєю вагітною дружиною та неповнолітніми дітьми. Він перетнув кордон у чужому автомобілі, яким керувала особа з подвійним (українським та угорським) громадянством і для перетину кордону пред'явила паспорт громадянина Угорщини.

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Разом із ним у цьому авто так само незаконно перетнули кордон ще дві особи чоловічої статі призовного віку, які, як і ексголова КС, не мали права на його перетин. Ці особи, до речі, не мають відношення до екссудді, вони просто скористалися одним "таксі можливостей", якщо можна так висловитися. Тому твердження Тупицького про його нібито вибіркове переслідування за незаконний перетин кордону не мають під собою підгрунтя".

Деталі: Стосовно родини Тупицького Донський пояснив, що його вагітна дружина разом із дітьми дочекалася, поки її чоловік пройде кордон, і лише через кілька годин після цього, машиною родини, на цілком законних підставах перетнула кордон сама.

Що ж до довідки про те, що особа не підлягає мобілізації, прокрор пояснює, що подібна довідка, сама по собі не рівнозначна праву на виїзд і не дає такого права. Перелік підстав звільнення від мобілізації і перелік підстав для виїзду за кордон - різні.

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Донський наголосив, що наразі за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора слідчі ДБР за вказаними фактами проводять досудове розслідування.

Крім епізоду організації незаконного переміщення колишнього голови Конституційного суду (провадження відкрито в квітні 2022 року –ред.) встановлено ще близько двох десятків епізодів організації незаконного переміщення осіб через ПП Косонь та Лужанка упродовж березня-лютого цього року, додав представник ОГП.

Що передувало: Розслідування УП виявило, що 59-річний колишній голова і екссуддя Конституційного суду України Олександр Тупицький вже пів року проживає в австрійському Відні як біженець і стверджує, що перетнув український кордон законно, як "звільнений від мобілізації"

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