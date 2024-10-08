Окупанти заявили, що нафтобаза у Феодосії досі горить: евакуювали понад тисячу жителів

У тимчасово окупованій Феодосії триває гасіння пожежі на атакованій 7 жовтня нафтобазі, більше ніж тисячу людей евакуювали, повідомив голова окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко.

Джерело: Ткаченко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Роботи з ліквідації пожежі тривають, усі задіяні служби перебувають на оперативному зв'язку зі штабом".

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Деталі: За його словами, 1 047 осіб, які проживають недалеко від місця НС – у районах Чорноморської набережної та Ближніх Комишів, евакуювали в пункти тимчасового розміщення.

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