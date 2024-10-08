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Окупанти заявили, що нафтобаза у Феодосії досі горить: евакуювали понад тисячу жителів

Ірина БалачукВівторок, 8 жовтня 2024, 11:02
Окупанти заявили, що нафтобаза у Феодосії досі горить: евакуювали понад тисячу жителів
Фото з російського Telegram-каналу Astra

У тимчасово окупованій Феодосії триває гасіння пожежі на атакованій 7 жовтня нафтобазі, більше ніж тисячу людей евакуювали, повідомив голова окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко.

Джерело: Ткаченко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Роботи з ліквідації пожежі тривають, усі задіяні служби перебувають на оперативному зв'язку зі штабом".

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Деталі: За його словами, 1 047 осіб, які проживають недалеко від місця НС – у районах Чорноморської набережної та Ближніх Комишів, евакуювали в пункти тимчасового розміщення.

Передісторія:

  • Вранці 7 жовтня повідомлялося, що у тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів горить нафтобаза, у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.
  • Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон. Зазначали, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.
  • Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу окупантів у Феодосії.
  • Також повідомлялося, що на території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій успішно завдали удару Сили оборони, з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1". 

ФеодосіяпожежабезпілотникиКрим
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