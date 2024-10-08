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У Південній Кореї заявили, що КНДР, ймовірно, відправить свої війська в Україну на підтримку Росії

Олександр ШумілінВівторок, 8 жовтня 2024, 12:01
У Південній Кореї заявили, що КНДР, ймовірно, відправить свої війська в Україну на підтримку Росії
Фото: Getty Images

В Міністерстві оборони Південної Кореї вважають, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.

Джерело: південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, яке наводить заяву міністра оборони Південної Кореї Кім Йонг Хена під час парламентських слухань

Пряма мова: "Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання (військових – ред.) є дуже ймовірною".

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Деталі: Ця заява пролунала в той час, коли Північна Корея прагне зміцнити зв'язки з Росією, про що свідчить двостороння угода, яка включає пункт про взаємну оборону, підписана північнокорейським лідером Кім Чен Ином і лідером Росії Володимиром Путіним на переговорах на вищому рівні в червні.

Міністра оборони Південної Кореї також сказав, що нещодавнє повідомлення про втрати північнокорейських військ поблизу Донецьку, ймовірно, є правдивими.

Передісторія:

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  • 5 жовтня кілька українських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї.
  • У червні 2024 року Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.
  • Південнокорейський телеканал TV Chosun у червні повідомляв, що Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже у липні 2024 року.

Північна Кореяарміявійна
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