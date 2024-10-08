У Південній Кореї заявили, що КНДР, ймовірно, відправить свої війська в Україну на підтримку Росії
В Міністерстві оборони Південної Кореї вважають, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
Джерело: південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, яке наводить заяву міністра оборони Південної Кореї Кім Йонг Хена під час парламентських слухань
Пряма мова: "Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання (військових – ред.) є дуже ймовірною".
Деталі: Ця заява пролунала в той час, коли Північна Корея прагне зміцнити зв'язки з Росією, про що свідчить двостороння угода, яка включає пункт про взаємну оборону, підписана північнокорейським лідером Кім Чен Ином і лідером Росії Володимиром Путіним на переговорах на вищому рівні в червні.
Міністра оборони Південної Кореї також сказав, що нещодавнє повідомлення про втрати північнокорейських військ поблизу Донецьку, ймовірно, є правдивими.
Передісторія:
- 5 жовтня кілька українських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї.
- У червні 2024 року Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.
- Південнокорейський телеканал TV Chosun у червні повідомляв, що Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже у липні 2024 року.