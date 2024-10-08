Комбриг 72-ї бригади: Співвідношення сил у Вугледарі складало майже 1:9 на користь противника

Під Вугледаром, з якого відійшли українські оборонці, співвідношення сил із окупантами складало майже 1:9 на користь противника.

Джерело: очільник 72 окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців полковник Олександр Охріменко в інтерв'ю виданню "Главком"

Пряма мова: "Приймаючи смугу відповідальності, було проведено оцінку обстановки, у тому числі й оцінку сил та засобів противника.

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Нам протистояли 36-та окрема мотострілецька бригада 29-ї армії Збройних сил Російської Федерації, 39-та окрема мотострілецька бригада, 57-ма бригада, 91-й окремий стрілецький полк та інші підрозділи.

Тобто були переважаючі сили противника і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. Якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже 1:9 на користь противника.

Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу. Тут, під Вугледаром, було 1:9. Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади".

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Що було раніше: 7 жовтня новим командиром 72-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені Чорних Запорожців після звільнення Івана Вінніка призначили полковника Олександра Охріменка.

Передісторія: