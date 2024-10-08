Генпрокурор Костін звільнив свого ексзаступника Вербицького з органів прокуратури

Ексзаступник генпрокурора Дмитро Вербицький, розслідування про статки якого оприлюднили журналісти "Схем", 8 жовтня написав заяву на звільнення з органів прокуратури.

Джерело: Костін у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Щодо службового розслідування, яке було розпочато – воно завершене. І всі матеріали, як висновки, так і всі матеріали службового розслідування, були спрямовані до НАБУ, відповідно до запиту детектива, який розслідує ймовірне незаконне збагачення Вербицького".

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Деталі: Костін також зазначив, що підписав заяву Вербицького про звільнення з органів.

Що передувало: