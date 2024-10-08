Генпрокурор Костін звільнив свого ексзаступника Вербицького з органів прокуратури
Вівторок, 8 жовтня 2024, 19:41
Ексзаступник генпрокурора Дмитро Вербицький, розслідування про статки якого оприлюднили журналісти "Схем", 8 жовтня написав заяву на звільнення з органів прокуратури.
Джерело: Костін у коментарі "Суспільному"
Пряма мова: "Щодо службового розслідування, яке було розпочато – воно завершене. І всі матеріали, як висновки, так і всі матеріали службового розслідування, були спрямовані до НАБУ, відповідно до запиту детектива, який розслідує ймовірне незаконне збагачення Вербицького".
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Деталі: Костін також зазначив, що підписав заяву Вербицького про звільнення з органів.
Що передувало:
- У травні журналісти "Схем" з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що у 6 разів менше за його ринкову вартість.
- У червні "Схеми" з’ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.
- 18 червня НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Вербицького, розслідування про статки якого оприлюднили журналісти "Схем".
- 1 липня Костін підписав наказ про звільнення Вербицького з посади заступника генпрокурора за власним бажанням.