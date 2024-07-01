Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора
Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням свого заступника Дмитра Вербицького, проти якого НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення.
Джерело: Офіс генерального прокурора, "Інтерфакс-Україна"
Дослівно ОГП: "Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького".
Деталі: У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Вербицький повідомив, що написав заяву про звільнення для збереження репутації відомства.
"Усвідомлюючи важливість збереження репутації державного органу, який я представляю, вважаю своє рішення правильним", — зазначив він.
Також колишній заступник генпрокурора заявив, що буде і далі захищати свою честь і професійну репутацію. Та очікує завершення службового розслідування і перевірки НАЗК.
Передісторія:
- У травні журналісти "Схем" з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що у 6 разів менше за його ринкову вартість.
- У червні журналісти проєкту "Схем" з’ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.
- 18 червня НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, розслідування про статки якого оприлюднили журналісти "Схем".
- Верховна Рада викликала до парламенту Костіна для пояснень щодо майнового стану Вербицького.
- 19 червня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що з приводу майнового стану його заступника Дмитра Вербицького, ведеться службове розслідування.