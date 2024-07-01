Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора 

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням свого заступника Дмитра Вербицького, проти якого НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення.

Джерело: Офіс генерального прокурора, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно ОГП: "Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького".

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Деталі: У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Вербицький повідомив, що написав заяву про звільнення для збереження репутації відомства.

"Усвідомлюючи важливість збереження репутації державного органу, який я представляю, вважаю своє рішення правильним", — зазначив він.

Також колишній заступник генпрокурора заявив, що буде і далі захищати свою честь і професійну репутацію. Та очікує завершення службового розслідування і перевірки НАЗК.

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