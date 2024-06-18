НАБУ відкрило справу щодо статків заступника генпрокурора Вербицького – ЗМІ
Вівторок, 18 червня 2024, 19:11
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, розслідування про статки якого оприлюднили журналісти "Схем".
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Деталі: Повідомляється, що детективи зареєстрували кримінальне провадження 13 травня – через тиждень після виходу першого матеріалу "Схем".
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Передісторія:
- У травні журналісти "Схем" з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що у 6 разів менше за його ринкову вартість.
- У червні журналісти проєкту "Схем" з’ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.
- Верховна Рада викликала до парламенту генерального прокурора Андрія Костіна для пояснень щодо майнового стану його заступника Дмитра Вербицького, про що йшлося у розслідуванні журналістів "Схем".