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НАБУ відкрило справу щодо статків заступника генпрокурора Вербицького – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 червня 2024, 19:11
НАБУ відкрило справу щодо статків заступника генпрокурора Вербицького – ЗМІ
Дмитро Вербицький, фото: ОГП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, розслідування про статки якого оприлюднили журналісти "Схем".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на  пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Деталі: Повідомляється, що детективи зареєстрували кримінальне провадження 13 травня – через тиждень після виходу першого матеріалу "Схем".

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Передісторія:

  • У травні журналісти "Схем" з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що у 6 разів менше за його ринкову вартість. 
  • У червні журналісти проєкту "Схем" з’ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.
  • Верховна Рада викликала до парламенту генерального прокурора Андрія Костіна для пояснень щодо майнового стану його заступника Дмитра Вербицького, про що йшлося у розслідуванні журналістів "Схем".

Теми: НАБУкорупція
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