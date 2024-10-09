У Німеччині розповіли про плани постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T Україні

Німеччина минулого тижня передала Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальності.

Джерело: керівник спеціального штабу з питань України у Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв'ю виданню RND, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Фройдінга, НІмеччина продовжує надавати Україні допомогу на високому рівні.

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"Лише минулого тижня ми передали дві системи протиповітряної оборони Iris-T SLM і SLS", – акцентував він та зазначив, що країна планує поставити до кінця року ще дві системи ППО.

Німецький генерал запевнив, що також продовжаться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.

Передісторія:

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