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У Німеччині розповіли про плани постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T Україні

"Українська правда"Середа, 9 жовтня 2024, 16:11
У Німеччині розповіли про плани постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T Україні
Фото: Getty Images

Німеччина минулого тижня передала Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальності.

Джерело: керівник спеціального штабу з питань України у Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв'ю виданню RND, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Фройдінга, НІмеччина продовжує надавати Україні допомогу на високому рівні.

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"Лише минулого тижня ми передали дві системи протиповітряної оборони Iris-T SLM і SLS", – акцентував він та зазначив, що країна планує поставити до кінця року ще дві системи ППО.

Німецький генерал запевнив, що також продовжаться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.

Передісторія:

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ППОНімеччинаУкраїназброя
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