У Німеччині розповіли про плани постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T Україні
Середа, 9 жовтня 2024, 16:11
Німеччина минулого тижня передала Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальності.
Джерело: керівник спеціального штабу з питань України у Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв'ю виданню RND, передає "Європейська правда"
Деталі: За словами Фройдінга, НІмеччина продовжує надавати Україні допомогу на високому рівні.
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"Лише минулого тижня ми передали дві системи протиповітряної оборони Iris-T SLM і SLS", – акцентував він та зазначив, що країна планує поставити до кінця року ще дві системи ППО.
Німецький генерал запевнив, що також продовжаться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.
Передісторія:
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- 20 серпня в уряді Німеччини заявили, що планують до кінця року поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.
- На початку вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.
- У коментарі для Bloomberg він уточнив, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності і 12 малої дальності. Раніше про постачання систем IRIS SLM-T повідомляло агентство Reuters.