Російські війська запустили ударні БпЛА з півдня

Увечері 9 жовтня російська армія запустила ударні безпілотники з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:54 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

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О 22:23 стало відомо про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Кіровоградської області.

О 22:38 військові попередили, що ворожий БпЛА наближається до Кропивницького з півдня. Нові БпЛА з Херсонщини прямують на Миколаївщину, північно-західним курсом.

О 23:25 з'явилась загроза для Черкащини.