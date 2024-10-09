Російські війська запустили ударні БпЛА з півдня
Середа, 9 жовтня 2024, 22:43
Увечері 9 жовтня російська армія запустила ударні безпілотники з південного напрямку.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 21:54 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
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О 22:23 стало відомо про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Кіровоградської області.
О 22:38 військові попередили, що ворожий БпЛА наближається до Кропивницького з півдня. Нові БпЛА з Херсонщини прямують на Миколаївщину, північно-західним курсом.
О 23:25 з'явилась загроза для Черкащини.