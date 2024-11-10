Росія вдарила дронами по Одесі: є постраждалі, пошкоджено будинки, магазини та автівки
Внаслідок російської дронової атаки у ніч на неділю в Одесі постраждали люди. Також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі та автомобілі.
Джерело: очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram
Пряма мова: "Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Попередньо – постраждала одна людина".
Доповнено: О 4.00 міський голова Одеси Геннадій Труханов опублікував фотографії понівеченого житла і наголосив, що це черговий акт тероризму з боку росіян.
За його словами, є постраждалі, надається необхідна медична допомога. За попередньою інформацією ніхто не загинув.
Очільник Одеси також повідомив, що зараз на місці працюють оперативні служби. Зранку буде розгорнуто міський штаб, куди люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, можуть звертатись за допомогою.
Пряма мова Труханова: "Знову житлові будинки, мирні люди. В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють".
Передісторія:
- У ніч на 10 листопада російські військові атакували Одесу ударними безпілотниками.