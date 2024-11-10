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Росія вдарила дронами по Одесі: є постраждалі, пошкоджено будинки, магазини та автівки

Іван Д'яконов, Олена ІвашківНеділя, 10 листопада 2024, 04:00
Росія вдарила дронами по Одесі: є постраждалі, пошкоджено будинки, магазини та автівки
Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Геннадій Труханов у Telegram

Внаслідок російської дронової атаки у ніч на неділю в Одесі постраждали люди. Також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі та автомобілі.

Джерело: очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова: "Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Попередньо – постраждала одна людина".

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Доповнено: О 4.00 міський голова Одеси Геннадій Труханов опублікував фотографії понівеченого житла і наголосив, що це черговий акт тероризму з боку росіян.

 
Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Геннадій Труханов у Telegram 

За його словами, є постраждалі, надається необхідна медична допомога. За попередньою інформацією ніхто не загинув. 

 
Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Геннадій Труханов у Telegram 

Очільник Одеси також повідомив, що зараз на місці працюють оперативні служби. Зранку буде розгорнуто міський штаб, куди люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, можуть звертатись за допомогою.

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Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Геннадій Труханов у Telegram 

Пряма мова Труханова: "Знову житлові будинки, мирні люди. В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють".

Передісторія: 



безпілотникиУдарОдеська область
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