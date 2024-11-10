Росія вдарила дронами по Одесі: є постраждалі, пошкоджено будинки, магазини та автівки

Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Геннадій Труханов у Telegram

Внаслідок російської дронової атаки у ніч на неділю в Одесі постраждали люди. Також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі та автомобілі.

Джерело: очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова: "Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Попередньо – постраждала одна людина".

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Доповнено: О 4.00 міський голова Одеси Геннадій Труханов опублікував фотографії понівеченого житла і наголосив, що це черговий акт тероризму з боку росіян.

Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Геннадій Труханов у Telegram

За його словами, є постраждалі, надається необхідна медична допомога. За попередньою інформацією ніхто не загинув.

Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Геннадій Труханов у Telegram

Очільник Одеси також повідомив, що зараз на місці працюють оперативні служби. Зранку буде розгорнуто міський штаб, куди люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, можуть звертатись за допомогою.

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Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Геннадій Труханов у Telegram

Пряма мова Труханова: "Знову житлові будинки, мирні люди. В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють".

Передісторія:

У ніч на 10 листопада російські військові атакували Одесу ударними безпілотниками.





