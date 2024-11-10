Россия ударила дронами по Одессе: пострадали люди, повреждены дома, магазины и машины
В результате российской дроновой атаки в ночь на воскресенье в Одессе пострадали люди. Также зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, в частности повреждены жилые дома, магазины, гаражи и автомобили.
Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары. Предварительно – пострадал один человек".
Дополнено: В 4.00 городской голова Одессы Геннадий Труханов опубликовал фотографии пострадавшего жилья и подчеркнул, что это очередной акт терроризма со стороны россиян.
По его словам, есть пострадавшие, оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации никто не погиб.
Глава Одессы также сообщил, что сейчас на месте работают оперативные службы. Утром будет развернут городской штаб, куда люди, чьи дома пострадали в результате атаки, могут обращаться за помощью.
Прямая речь Труханова: "Опять жилые дома, мирные люди. В одном из разрушенных домов мы нашли погибшую собаку. Вот с кем они воюют".
Предыстория:
- В ночь на 10 ноября российские военные атаковали Одессу ударными беспилотниками.