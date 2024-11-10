Россия ударила дронами по Одессе: пострадали люди, повреждены дома, магазины и машины

В результате российской дроновой атаки в ночь на воскресенье в Одессе пострадали люди. Также зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, в частности повреждены жилые дома, магазины, гаражи и автомобили.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары. Предварительно – пострадал один человек".

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Дополнено: В 4.00 городской голова Одессы Геннадий Труханов опубликовал фотографии пострадавшего жилья и подчеркнул, что это очередной акт терроризма со стороны россиян.

Последствия российской атаки на Одессу, фото: Геннадий Труханов в Telegram

По его словам, есть пострадавшие, оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации никто не погиб.

Последствия российской атаки на Одессу, фото: Геннадий Труханов в Telegram

Глава Одессы также сообщил, что сейчас на месте работают оперативные службы. Утром будет развернут городской штаб, куда люди, чьи дома пострадали в результате атаки, могут обращаться за помощью.

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Последствия российской атаки на Одессу, фото: Геннадий Труханов в Telegram

Прямая речь Труханова: "Опять жилые дома, мирные люди. В одном из разрушенных домов мы нашли погибшую собаку. Вот с кем они воюют".

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