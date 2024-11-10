CNN: Катар більше не буде посередником в переговорах між Ізраїлем і ХАМАСом

Катар припиняє свою роль посередника в переговорах між Ізраїлем і ХАМАСом після того, як дійшов висновку, що обидві сторони більше не ведуть переговори добросовісно.

Джерело: CNN з посиланням на двох інформаторів, знайомих з ситуацією

Деталі: Катар, який тривалий час розміщував політичний офіс ХАМАСу в Досі, разом з Єгиптом виступав посередником між двома сторонами, які офіційно не підтримують прямих контактів.

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Як пише CNN, дипломатичне джерело, поінформоване з цього питання, повідомило журналістам, що катарський уряд ухвалив таке рішення після того, як дійшов висновку, що обидві сторони відмовляються "від конструктивної взаємодії".

Дослівно: "За винятком короткого сплеску активності минулого місяця, реальних переговорів не було з тих пір, як наприкінці серпня ХАМАС стратив шістьох ізраїльських заручників, знайдених у тунелі в Секторі Гази. Під час тимчасового перемир'я, досягнутого за посередництва Катару та Єгипту в листопаді минулого року, ХАМАС звільнив 105 заручників, а Ізраїль - 240 палестинських в'язнів".

Деталі: "Катарці дійшли висновку, що з обох сторін немає достатньої готовності, а посередницькі зусилля стають більше політикою і піаром, ніж серйозною спробою забезпечити мир, врятувати заручників і палестинських мирних жителів", - повідомило CNN дипломатичне джерело. "Як наслідок, політичний офіс ХАМАС більше не відповідає своєму призначенню".

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ХАМАС наполягає на тому, що будь-яка угода з Ізраїлем повинна привести до остаточного припинення війни в Секторі Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув цю вимогу. У липні він фактично зірвав проект угоди про звільнення заручників і припинення вогню, висунувши низку нових вимог.

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