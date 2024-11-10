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CNN: Катар больше не будет посредником в переговорах между Израилем и ХАМАСом

Алена ИвашкивВоскресенье, 10 ноября 2024, 01:52
CNN: Катар больше не будет посредником в переговорах между Израилем и ХАМАСом
боевики ХАМАСа, фото из открытых источников

Катар прекращает свою роль посредника в переговорах между Израилем и ХАМАСом после того, как пришел к выводу, что обе стороны больше не ведут переговоры добросовестно.

Источник: CNN со ссылкой на двух информаторов, знакомых с ситуацией

Детали: Катар, который долгое время размещал политический офис ХАМАСа в Дохе, вместе с Египтом выступал посредником между двумя сторонами, которые официально не поддерживают прямых контактов.

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Как пишет CNN, дипломатический источник, информированный по этому вопросу, сообщил журналистам, что катарское правительство приняло такое решение после того, как пришло к выводу, что обе стороны отказываются "от конструктивного взаимодействия".

Дословно: "За исключением короткого всплеска активности в прошлом месяце, реальных переговоров не было с тех пор, как в конце августа ХАМАС казнил шестерых израильских заложников, найденных в туннеле в Секторе Газа. Во время временного перемирия, достигнутого при посредничестве Катара и Египта в ноябре прошлого года, ХАМАС освободил 105 заложников, а Израиль - 240 палестинских заключенных".

Детали: "Катарцы пришли к выводу, что с обеих сторон нет достаточной готовности, а посреднические усилия становятся больше политикой и пиаром, чем серьезной попыткой обеспечить мир, спасти заложников и палестинских мирных жителей", - сообщил CNN дипломатический источник. "Как следствие, политический офис ХАМАС больше не соответствует своему предназначению".

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ХАМАС настаивает на том, что любое соглашение с Израилем должно привести к окончательному прекращению войны в Секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг это требование. В июле он фактически сорвал проект соглашения об освобождении заложников и прекращении огня, выдвинув ряд новых требований.

Предыстория:

  • Около 250 заложников были захвачены во время неожиданного вторжения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, которое спровоцировало ответную войну Израиля в Газе.
  • В Секторе Газа до сих пор удерживается 101 заложник. 
  • 1 сентября Израиль обнаружил в тоннеле в Газе тела шестерых заложников, находившихся в плену ХАМАС, что вызвало протесты израильтян.

ИзраильХАМАС
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