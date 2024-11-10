CNN: Катар больше не будет посредником в переговорах между Израилем и ХАМАСом
Катар прекращает свою роль посредника в переговорах между Израилем и ХАМАСом после того, как пришел к выводу, что обе стороны больше не ведут переговоры добросовестно.
Источник: CNN со ссылкой на двух информаторов, знакомых с ситуацией
Детали: Катар, который долгое время размещал политический офис ХАМАСа в Дохе, вместе с Египтом выступал посредником между двумя сторонами, которые официально не поддерживают прямых контактов.
Как пишет CNN, дипломатический источник, информированный по этому вопросу, сообщил журналистам, что катарское правительство приняло такое решение после того, как пришло к выводу, что обе стороны отказываются "от конструктивного взаимодействия".
Дословно: "За исключением короткого всплеска активности в прошлом месяце, реальных переговоров не было с тех пор, как в конце августа ХАМАС казнил шестерых израильских заложников, найденных в туннеле в Секторе Газа. Во время временного перемирия, достигнутого при посредничестве Катара и Египта в ноябре прошлого года, ХАМАС освободил 105 заложников, а Израиль - 240 палестинских заключенных".
Детали: "Катарцы пришли к выводу, что с обеих сторон нет достаточной готовности, а посреднические усилия становятся больше политикой и пиаром, чем серьезной попыткой обеспечить мир, спасти заложников и палестинских мирных жителей", - сообщил CNN дипломатический источник. "Как следствие, политический офис ХАМАС больше не соответствует своему предназначению".
ХАМАС настаивает на том, что любое соглашение с Израилем должно привести к окончательному прекращению войны в Секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг это требование. В июле он фактически сорвал проект соглашения об освобождении заложников и прекращении огня, выдвинув ряд новых требований.
Предыстория:
- Около 250 заложников были захвачены во время неожиданного вторжения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, которое спровоцировало ответную войну Израиля в Газе.
- В Секторе Газа до сих пор удерживается 101 заложник.
- 1 сентября Израиль обнаружил в тоннеле в Газе тела шестерых заложников, находившихся в плену ХАМАС, что вызвало протесты израильтян.