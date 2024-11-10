Росія повідомила про масштабну дронову атаку на Москву

Російське міноборони заявило, нібито збило 70 українських БпЛА літакового типу, серед яких понад 30 рухалися в бік Москви.

Джерело: МО РФ

Деталі: Окупанти традиційно повідомили, нібито збили всі безпілотники, серед яких 34 - над територією Московської області.

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Крім того, нібито ще 14 збито над Брянською, по сім - над Орловською та Калузькою, шість - над Курською і два - над Тульською областями.

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Нагадаємо: Вранці 10 листопада мер Москви повідомляв про атаку 32 безпілотників на столицю РФ, а столичні аеропорти тимчасово були закриті.