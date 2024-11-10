Россия сообщила о масштабной дроновой атаке на Москву

Российское минобороны заявило, якобы сбило 70 украинских БпЛА самолетного типа, среди которых более 30 двигались в сторону Москвы.

Источник: МО РФ

Детали: Оккупанты традиционно сообщили, якобы сбили все беспилотники, среди которых 34 – над территорией Московской области.

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Кроме того, якобы еще 14 сбиты над Брянской, по семь – над Орловской и Калужской, шесть – над Курской и два над Тульской областями.

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Напомним: Утром 10 ноября мэр Москвы сообщал об атаке 32 беспилотников на столицу РФ, а столичные аэропорты временно были закрыты.