Українські БПЛА вразили склади з боєприпасами на Брянщині

Уночі підрозділи українські безпілотники завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

Джерело: Генштаб

Деталі: За даними війська, зафіксовано щонайменше 8 вибухів.

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Дослівно: "Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.

Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа".

Нагадаємо: Російське міноборони заявило, нібито збило 70 українських БпЛА літакового типу, серед яких 14 над Брянською областю.