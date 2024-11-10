Українські БПЛА вразили склади з боєприпасами на Брянщині
Неділя, 10 листопада 2024, 11:30
Уночі підрозділи українські безпілотники завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.
Джерело: Генштаб
Деталі: За даними війська, зафіксовано щонайменше 8 вибухів.
Реклама:
Дослівно: "Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.
Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа".
Нагадаємо: Російське міноборони заявило, нібито збило 70 українських БпЛА літакового типу, серед яких 14 над Брянською областю.