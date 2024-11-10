Украинские БПЛА поразили склады с боеприпасами на Брянщине

Ночью подразделения украинские беспилотники нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области.

Источник: Генштаб

Детали: По данным войска, зафиксировано не менее 8 взрывов.

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Дословно: "Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаки вторичной детонации.

По состоянию на шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар".

Напомним: Российское минобороны заявило, якобы сбило 70 украинских БпЛА самолетного типа, среди которых 14 над Брянской областью.