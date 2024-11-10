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Командувач армії Британії: Росія у жовтні втратила рекордну кількість військових

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 10 листопада 2024, 12:28
Командувач армії Британії: Росія у жовтні втратила рекордну кількість військових
фото: риа новости

Протягом жовтня 2024 року російська армія зазнала найбільших місячних втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін в інтерв’ю BBC, "Європейська правда"

Деталі: За словами Радакіна, у жовтні російські війська втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч.

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Він підкреслив, що російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну.

"Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими – це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", – зауважив командувач британської армії.

За оцінкою українського Генштабу, загальні втрати російських сил в Україні становлять майже 709 тисяч.

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Радакін додав, що значні російські втрати були понесені "за крихітний клаптик землі".

"Немає сумнівів, що Росія отримує тактичні, територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну", – визнав британець, водночас додавши, що Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку.

Нагадаємо, що розвідка Великої Британії і у вересні 2024 року зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських окупаційних військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення.

У зведенні Генштабу Сил оборони Естонії цього тижня відзначили високий наступальний темп російських окупантів, які до морозів намагаються захопити якомога більше територій.

РосіяВелика Британіявійнавтрати у війні
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