Командувач армії Британії: Росія у жовтні втратила рекордну кількість військових
Протягом жовтня 2024 року російська армія зазнала найбільших місячних втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Джерело: командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін в інтерв’ю BBC, "Європейська правда"
Деталі: За словами Радакіна, у жовтні російські війська втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч.
Він підкреслив, що російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну.
"Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими – це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", – зауважив командувач британської армії.
За оцінкою українського Генштабу, загальні втрати російських сил в Україні становлять майже 709 тисяч.
Радакін додав, що значні російські втрати були понесені "за крихітний клаптик землі".
"Немає сумнівів, що Росія отримує тактичні, територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну", – визнав британець, водночас додавши, що Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку.
Нагадаємо, що розвідка Великої Британії і у вересні 2024 року зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських окупаційних військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення.
У зведенні Генштабу Сил оборони Естонії цього тижня відзначили високий наступальний темп російських окупантів, які до морозів намагаються захопити якомога більше територій.