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Командующий армией Британии: Россия в октябре потеряла рекордное количество военных в октябре

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 12:28
Командующий армией Британии: Россия в октябре потеряла рекордное количество военных в октябре
фото: риа новости

В течение октября 2024 года российская армия понесла наибольшие месячные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: командующий Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин в интервью BBC, "Европейская правда"

Детали: По словам Радакина, в октябре российские войска теряли в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно, а их общие потери с февраля 2022-го приближаются к 700 тысячам.

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Он подчеркнул, что российский народ платит "чрезвычайную цену" за вторжение в Украину.

"Россия вот-вот потеряет 700 тысяч человек убитыми и ранеными – это огромная боль и страдания, которые российский народ вынужден терпеть из-за амбиций Путина", – отметил командующий британской армии.

По оценке украинского Генштаба, общие потери российских сил в Украине составляют почти 709 тысяч.

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Радакин добавил, что значительные российские потери были понесены "за крошечный клочок земли".

"Нет сомнений, что Россия получает тактические, территориальные выгоды, и это оказывает давление на Украину", – признал британец, одновременно добавив, что Россия тратит более 40% своих государственных расходов на оборону и безопасность.

Напомним, что разведка Великобритании и в сентябре 2024 года зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российских оккупационных войск в Украине за все время полномасштабного вторжения.

В сводке Генштаба Сил обороны Эстонии на этой неделе отметили высокий наступательный темп российских оккупантов, которые до морозов пытаются захватить как можно больше территорий.

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