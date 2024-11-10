Зеленський: Україні реально досягти надійного миру
Неділя, 10 листопада 2024, 13:16
Президент Володимир Зеленський впевнений, що досягти надійного миру "цілком реалістично для України".
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло.
Реклама:
А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України".
Деталі: За даними президента, Росія запустила проти України понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів за останні 7 днів.
РЕКЛАМА:
Нагадаємо: В ніч на неділю Росія запустила по Україні 145 дронів, протиповітряна оборона знищила 62 ворожих БпЛА.