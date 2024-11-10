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Зеленський: Україні реально досягти надійного миру

Роман ПетренкоНеділя, 10 листопада 2024, 13:16
Зеленський: Україні реально досягти надійного миру
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський впевнений, що досягти надійного миру "цілком реалістично для України".

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло.

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А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України".

Деталі: За даними президента, Росія запустила проти України понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів за останні 7 днів.

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Нагадаємо: В ніч на неділю Росія запустила по Україні 145 дронів, протиповітряна оборона знищила 62 ворожих БпЛА.

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