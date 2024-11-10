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Зеленский: Украине реально достичь надежного мира

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 13:16
Зеленский: Украине реально достичь надежного мира
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский уверен, что достичь надежного мира "вполне реалистично для Украины".

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Без сильных решений не бывает безопасности от террора, и в каждой стране это одинаково понятно.

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А без справедливости не бывает надежного мира, и достичь этого - вполне реалистично для Украины".

Детали: По данным президента, Россия запустила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов за последние 7 дней.

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Напомним: В ночь на воскресенье Россия запустила по Украине 145 дронов, противовоздушная оборона уничтожила 62 вражеских БПЛА.

Зеленскиймир
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