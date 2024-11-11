Білий дім пояснив, як Байден підтримуватиме Україну до кінця перебування на посаді

Чинний президент США Джо Байден зобов’язався витратити всі гроші, які залишились на підтримку України, поки він перебуває на посаді.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в ефірі телемарафону, цитує Радіо Свобода

Деталі: Йдеться про 6 млрд доларів.

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Пряма мова: "Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді".

Деталі: Кірбі також зауважив, що "у цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні".

Пряма мова: "Але план Байдена – витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо".

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Що передувало: Повідомлялося, що адміністрація Байдена планує до дня інавгурації Дональда Трампа – 20 січня 2025 року – використати весь залишок коштів, виділених на військову допомогу Україні.