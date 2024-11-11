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Білий дім пояснив, як Байден підтримуватиме Україну до кінця перебування на посаді

Ольга Глущенко Понеділок, 11 листопада 2024, 01:30
Білий дім пояснив, як Байден підтримуватиме Україну до кінця перебування на посаді
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Чинний президент США Джо Байден зобов’язався витратити всі гроші, які залишились на підтримку України, поки він перебуває на посаді.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в ефірі телемарафону, цитує Радіо Свобода

Деталі: Йдеться про 6 млрд доларів.

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Пряма мова: "Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді".

Деталі: Кірбі також зауважив, що "у цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні".

Пряма мова: "Але план Байдена – витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо".

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Що передувало: Повідомлялося, що адміністрація Байдена планує до дня інавгурації Дональда Трампа – 20 січня 2025 року – використати весь залишок коштів, виділених на військову допомогу Україні.

Байдендопомога Україні
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