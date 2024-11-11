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Белый дом объяснил, как Байден будет поддерживать Украину до конца пребывания в должности

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 ноября 2024, 01:30
Белый дом объяснил, как Байден будет поддерживать Украину до конца пребывания в должности
Джон Кирби, фото: Getty Images

Действующий президент США Джо Байден обязался потратить все деньги, которые остались на поддержку Украины, пока он находится на посту.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби в эфире телемарафона, цитирует Радио Свобода

Детали: Речь идет о 6 млрд долларов.

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Прямая речь: "Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть на поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на посту".

Детали Кирби также отметил, что "в этом деле должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине".

Прямая речь: "Но план Байдена - потратить так много из этого бюджета, как только возможно".

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Что предшествовало: Сообщалось, что администрация Байдена планирует ко дню инаугурации Дональда Трампа - 20 января 2025 года - использовать весь остаток средств, выделенных на военную помощь Украине.

Байденпомощь Украине
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