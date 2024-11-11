Росіяни атакували Миколаїв дронами: 5 загиблих

Внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникли пожежі в будинках, загинули п’ятеро людей, одна жінка поранена.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, мер міста Олександр Сєнкевич, ДСНС

Деталі: Кім повідомив, що є пожежі в житлових будинках в місті. І додав, що всі служби на місцях.

Реклама:

Сєнкевич зазначив, що росіяни вкотре атакували Миколаїв дронами.

фото прокуратури

Пряма мова Сєнкевича: "Є пошкодження у житловій забудові".

Деталі: До і після повідомлень офіційних осіб місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в Миколаєві.

РЕКЛАМА:

фото ДСНС

Оновлено: О 2:51 в Миколаєві та області оголосили відбій повітряної тривоги.

Після 4 ранку Кім повідомив про двох загиблих наслідок ворожої атаки БпЛА на Миколаїв.

фото ДСНС

Пряма мова Кіма: "Миколаїв. На жаль, двох людей вбито... Поранено 45-річну жінку, її госпіталізовано".

Деталі: Пізніше Кім повідомив про чотирьох загиблих.

Станом на 06:30 відомо про п'ятьох загиблих.

Оновлено о 8:00: У поліції уточнили, що внаслідок влучань загинули четверо мешканців приватного будинку (троє жінок та чоловік) та мешканець багатоквартирного будинку.

Вранці Кім повідомив, що загарбники атакували Миколаїв дронами типу "Shahed-131/136".

Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому та приватному будинку – їх оперативно загасили.

"Один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання", – повідомив Кім.