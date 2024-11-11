Россияне атаковали Николаев дронами: 5 погибших

В результате вражеской атаки в Николаеве возникли пожары в домах, погибли пять человек, одна женщина ранена.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, мэр города Александр Сенкевич

Детали: Ким сообщил, что есть пожары в жилых домах в городе. И добавил, что все службы на местах.

Реклама:

Сенкевич отметил, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами.

Фото прокуратуры

Прямая речь Сенкевича: "Есть повреждения в жилой застройке".

Фото ГСЧС

Детали: До и после сообщений официальных лиц местные СМИ сообщали о взрывах в Николаеве.

РЕКЛАМА:

Обновлено: В 2:51 в Николаеве и области объявили отбой воздушной тревоги.

После 4 утра Ким сообщил о двух погибших в результате вражеской атаки БпЛА на Николаев.

фото ГСЧС

Прямая речь Кима: "Николаев. К сожалению, два человека убиты... Ранена 45-летняя женщина, она госпитализирована".

Детали: Позже Ким сообщил о четырех погибших.

По состоянию на 06:30 известно о пяти погибших.

Обновлено в 8:00: В полиции уточнили, что в результате попаданий погибли четверо жителей частного дома (трое женщин и мужчина) и житель многоквартирного дома.

Утром Ким сообщил, что захватчики атаковали Николаев дронами типа "Shahed-131/136".

В результате атаки возникли пожары в многоэтажном и частном доме – их оперативно потушили.

"Один частный дом разрушен, несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Уничтожены два легковых автомобиля. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина, произошел прорыв теплосети, есть отключения от теплоснабжения и газоснабжения", – сообщил Ким.