Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Россияне атаковали Николаев дронами: 5 погибших

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПонедельник, 11 ноября 2024, 08:02
Россияне атаковали Николаев дронами: 5 погибших
Фото ГСЧС

В результате вражеской атаки в Николаеве возникли пожары в домах, погибли пять человек, одна женщина ранена.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, мэр города Александр Сенкевич

Детали: Ким сообщил, что есть пожары в жилых домах в городе. И добавил, что все службы на местах.

Реклама:

Сенкевич отметил, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами.

 
Фото прокуратуры

Прямая речь Сенкевича: "Есть повреждения в жилой застройке". 

 
Фото ГСЧС

Детали: До и после сообщений официальных лиц местные СМИ сообщали о взрывах в Николаеве.

РЕКЛАМА:

Обновлено: В 2:51 в Николаеве и области объявили отбой воздушной тревоги.

После 4 утра Ким сообщил о двух погибших в результате вражеской атаки БпЛА на Николаев.  

 
фото ГСЧС

Прямая речь Кима: "Николаев. К сожалению, два человека убиты... Ранена 45-летняя женщина, она госпитализирована".

Детали: Позже Ким сообщил о четырех погибших.

По состоянию на 06:30 известно о пяти погибших.

Обновлено в 8:00: В полиции уточнили, что в результате попаданий погибли четверо жителей частного дома (трое женщин и мужчина) и житель многоквартирного дома. 

Утром Ким сообщил, что захватчики атаковали Николаев дронами типа "Shahed-131/136".

В результате атаки возникли пожары в многоэтажном и частном доме – их оперативно потушили.

"Один частный дом разрушен, несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Уничтожены два легковых автомобиля. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина, произошел прорыв теплосети, есть отключения от теплоснабжения и газоснабжения", – сообщил Ким.

Николаевбеспилотникивойна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Балтийском море между Литвой и Швецией повредили еще один кабель связи

Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

Все новости...
Николаев
Спасатели показали последствия ничего удара россиян по Николаеву
Россияне повредили пути между Николаевом и Херсоном – УЗ
Россияне ударили ракетами по Николаеву: 1 погибшая, 23 раненых, поврежден объект инфраструктуры
Последние новости
04:33
Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели
04:06
Так называемый "президент" Абхазии подал в отставку
03:48
Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей
03:36
Легендарный лыжник может пропустить открытие сезона в Норвегии
03:20
В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW
03:08
Ламбридис: Поддержку Украины нужно продолжать, потому что это соответствует Уставу ООН
02:23
обновляетсяРоссийская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники
02:15
видео"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
01:30
На войне погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу
01:26
обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: