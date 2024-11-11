Росія підняла у повітря 8 бомбардувальників, але пуски, ймовірно, були імітаційні
У понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом "здійснили пуски ракет". Але пуски, ймовірно, були імітаційними.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Зафіксовано в повітрі 8 бортів Ту-95 МС, курс в напрямку пускових рубежів Каспійського моря".
Деталі: Військові зазначили, що про зміну обстановки повідомлять додатково.
Разом із тим закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
Оновлено: О 6:25 Повітряні сили повідомили, що повітряна тривога "пов’язана з пусками крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря".
Оновлено о 8:15: Вранці 11 листопада моніторингові Telegram-канали пишуть, що пуски були імітаційними, бо ракети у повітряному просторі України не зафіксовані.
Також повідомляється, що усі борти ТУ-95мс розвернулись назад у напрямку аеродромів базування, а літаки Міг-31К здійснили посадку.
Водночас Повітряні сили ЗСУ про відбій загрози поки що не повідомляють.