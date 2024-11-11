Россия подняла в воздух 8 бомбардировщиков, но пуски, вероятно, были имитационные

В понедельник утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС, которые впоследствии "осуществили пуски ракет". Но пуски, вероятно, были имитационными.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Зафиксировано в воздухе 8 бортов Ту-95 МС, курс в направлении пусковых рубежей Каспийского моря".

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Детали Военные отметили, что об изменении обстановки сообщат дополнительно. Вместе с тем призвали не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

Обновлено: В 6:25 Воздушные силы сообщили, что воздушная тревога "связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря".

Обновлено в 8:15: Утром 11 ноября мониторинговые Telegram-каналы пишут, что пуски были имитационными, потому что ракеты в воздушном пространстве Украины не зафиксированы.

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Также сообщается, что все самолеты ТУ-95мс развернулись обратно в направлении аэродромов базирования, а самолеты МиГ-31К совершили посадку.

В то же время Воздушные силы ВСУ об отбое угрозы пока не сообщают.