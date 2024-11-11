По всій Україні лунала тривога через МіГ
Понеділок, 11 листопада 2024, 09:07
Вранці 11 листопада Повітряні сили повідомляли про повітряну тривогу через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".
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Оновлено: Близько 9 ранку тривогу почали скасовувати. Нині загроза зберігається для кількох північних і східних областей.
"Відбій ракетної небезпеки для всіх областей крім Сумської, Харківської та Донецької областей", – повідомили у Повітряних силах.
Передісторія:
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- У понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксували зліт восьми бортів Ту-95МС. Згодом вони здійснили пуски крилатих ракет.