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По всей Украине тревога из-за МиГа

Ирина БалачукПонедельник, 11 ноября 2024, 09:07
По всей Украине тревога из-за МиГа
Скриншот с карты alerts.in.ua

Утром 11 ноября Воздушные силы сообщали о воздушной тревоге из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".

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Обновлено: Около 9 утра тревогу начали отменять. Сейчас угроза сохраняется для нескольких северных и восточных областей.

"Отбой ракетной опасности для всех областей кроме Сумской, Харьковской и Донецкой областей", – сообщили в Воздушных силах.

Предыстория:

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