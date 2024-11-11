По всей Украине тревога из-за МиГа
Понедельник, 11 ноября 2024, 09:07
Утром 11 ноября Воздушные силы сообщали о воздушной тревоге из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".
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Обновлено: Около 9 утра тревогу начали отменять. Сейчас угроза сохраняется для нескольких северных и восточных областей.
"Отбой ракетной опасности для всех областей кроме Сумской, Харьковской и Донецкой областей", – сообщили в Воздушных силах.
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- В понедельник утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксировали взлет восьми бортов Ту-95МС. Позже они осуществили пуски крылатых ракет.