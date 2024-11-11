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Під Москвою спалили штурмовий гелікоптер армії РФ – розвідка

Станіслав ПогоріловПонеділок, 11 листопада 2024, 08:53
Під Москвою спалили штурмовий гелікоптер армії РФ – розвідка
Фото: ГУР

Головне управління розвідки повідомило, що у Підмосков’ї було спалено російський штурмовий гелікоптер Мі-24 армійської авіації ЗС РФ.

Джерело: повідомлення ГУР

Дослівно: "У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клін-5" Московської області знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24".

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Деталі: Повідомляється, що згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.

"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", - говориться у повідомленні.

ГУРРосіявійна
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