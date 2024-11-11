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Под Москвой сожгли штурмовой вертолет армии РФ – разведка

Станислав ПогориловПонедельник, 11 ноября 2024, 08:53
Под Москвой сожгли штурмовой вертолет армии РФ – разведка
Фото: ГУР

Главное управление разведки сообщило, что в Подмосковье был сожжен российский штурмовой вертолет Ми-24 армейской авиации ВС РФ.

Источник: сообщение ГУР

Дословно: "В ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме „Клин-5" Московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24".

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Детали: Сообщается, что сгоревший вражеский вертолет принадлежал составу 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ.

"ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание", - говорится в сообщении.

ГУРРосcиявойна
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