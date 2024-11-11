Шольц повторив, що хоче поговорити з Путіним "незабаром"
Понеділок, 11 листопада 2024, 09:28
Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що має бажання провести розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau
Деталі: Шольц повідомив, що вирішив поговорити з Путіним "в потрібний час".
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"Але я відповідальний політик, я не робитиму цього наодинці", – сказав він, додавши, що діалог з Путіним вимагатиме багатьох контактів і переговорів з багатьма іншими людьми.
Також він додав, що це питання треба обговорити з Україною.
На уточнення, коли настане цей час для переговорів з Путіним, канцлер відповів: "Незабаром".
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Передісторія:
- Минулого місяця Шольц говорив про готовність провести переговори з лідером Росії Володимиром Путіним про справедливий мир в Україні.
- У Кремлі заявляли, що Путін готовий розмовляти з Шольцом, але російська сторона не отримувала пропозицій від Берліна.
- Востаннє Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2022 року.