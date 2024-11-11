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Шольц повторив, що хоче поговорити з Путіним "незабаром"

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваПонеділок, 11 листопада 2024, 09:28
Шольц повторив, що хоче поговорити з Путіним незабаром
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото з Facebook

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що має бажання провести розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Шольц повідомив, що вирішив поговорити з Путіним "в потрібний час".

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"Але я відповідальний політик, я не робитиму цього наодинці", – сказав він, додавши, що діалог з Путіним вимагатиме багатьох контактів і переговорів з багатьма іншими людьми.

Також він додав, що це питання треба обговорити з Україною.

На уточнення, коли настане цей час для переговорів з Путіним, канцлер відповів: "Незабаром".

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ШольцПутінУкраїна
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