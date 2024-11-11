Шольц повторил, что хочет поговорить с Путиным "в скором времени"
Понедельник, 11 ноября 2024, 09:28
Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что имеет желание провести разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Детали: Шольц сообщил, что решил поговорить с Путиным "в нужное время".
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"Но я ответственный политик, я не буду делать этого в одиночку", – сказал он, добавив, что диалог с Путиным потребует многих контактов и переговоров со многими другими людьми.
Также он добавил, что этот вопрос надо обсудить с Украиной.
На уточнение, когда наступит это время для переговоров с Путиным, канцлер ответил: "Вскоре".
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Предыстория:
- В прошлом месяце Шольц говорил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине.
- В Кремле заявили, что Путин готов разговаривать с Шольцем, но российская сторона не получала предложений от Берлина.
- Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2022 года.