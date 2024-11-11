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Шольц повторил, что хочет поговорить с Путиным "в скором времени"

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПонедельник, 11 ноября 2024, 09:28
Шольц повторил, что хочет поговорить с Путиным в скором времени
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из Facebook

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что имеет желание провести разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Шольц сообщил, что решил поговорить с Путиным "в нужное время".

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"Но я ответственный политик, я не буду делать этого в одиночку", – сказал он, добавив, что диалог с Путиным потребует многих контактов и переговоров со многими другими людьми.

Также он добавил, что этот вопрос надо обсудить с Украиной.

На уточнение, когда наступит это время для переговоров с Путиным, канцлер ответил: "Вскоре".

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Предыстория:

ШольцПутинУкраина
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